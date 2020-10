Covid: Zaia, questione scuola l'ho posta io (Di martedì 13 ottobre 2020) "Leggo - ha concluso - che la ministra Azzolina dice 'non se ne parla',. Ok, vedremo, se magari le cose dovessero peggiorare, sperando non ci si ritrovi a chiudere le scuole". , ANSA,. Leggi su ansa (Di martedì 13 ottobre 2020) "Leggo - ha concluso - che la ministra Azzolina dice 'non se ne parla',. Ok, vedremo, se magari le cose dovessero peggiorare, sperando non ci si ritrovi a chiudere le scuole". , ANSA,.

EmMicucci : RT @GenteVeneta: Tampone rapido anti-Covid, solo il 12% dei medici di base in Veneto si è reso disponibile per farli. Zaia: «Faccio un appe… - GenteVeneta : Tampone rapido anti-Covid, solo il 12% dei medici di base in Veneto si è reso disponibile per farli. Zaia: «Faccio… - 601Peppino : RT @corriereveneto: #Covid #Veneto, #Zaia: «Non siamo in emergenza, ma il virus c’è. Didattica a distanza? Non sono stato ascoltato» https:… - corriereveneto : #Covid #Veneto, #Zaia: «Non siamo in emergenza, ma il virus c’è. Didattica a distanza? Non sono stato ascoltato» - Jammasrl : Covid-19, Zaia (Veneto): “Nuovo Dpcm va corretto, dietro ogni provvedimento restrittivo ce ne deve essere uno di so… -