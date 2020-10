Covid, un turista giapponese è bloccato in Perù da marzo: il Machu Picchu riapre solo per lui (Di martedì 13 ottobre 2020) Coronavirus, turista aspetta 7 mesi e Machu Picchu riapre per lui Il luogo turistico più famoso del Perù, il Machu Picchu, è stato riaperto dopo mesi di chiusura dettata dal Coronavirus, ma per un solo turista: un giapponese rimasto bloccato nel Paese per mesi a causa della pandemia. “La prima persona sulla Terra che è andata a Machu Picchu dopo il lockdown sono io”, ha postato Jesse Katayama sul suo account Instagram allegando una sua foto sul sito deserto. “È davvero fantastico! Grazie”, ha aggiunto in un video pubblicato sulle pagine Facebook dell’autorità locale per il turismo a Cusco, dove si trova il famoso ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020) Coronavirus,aspetta 7 mesi eper lui Il luogo turistico più famoso del Perù, il, è stato riaperto dopo mesi di chiusura dettata dal Coronavirus, ma per un: unrimastonel Paese per mesi a causa della pandemia. “La prima persona sulla Terra che è andata adopo il lockdown sono io”, ha postato Jesse Katayama sul suo account Instagram allegando una sua foto sul sito deserto. “È davvero fantastico! Grazie”, ha aggiunto in un video pubblicato sulle pagine Facebook dell’autorità locale per il turismo a Cusco, dove si trova il famoso ...

