Covid, troppi contagi nel Napoletano: bimbi a scuola senza banchi (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano d'Arco (Na) – Aumentano i casi di Covid in Campania e il dirigente scolastico di un Istituto di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, è spinto a lasciare senza banchi i bambini di quattro plessi. Gli alunni delle scuole elementari e medie della "'Omero-Mazzini' continueranno a stare fermi sulle proprie sedie, senza l'aiuto di un appoggio. "In considerazione del notevole incremento dei casi di Covid registrati negli ultimi giorni – si legge nell'avviso del dirigente scolastico – e a tutela di tutti i lavoratori della scuola e degli alunni, comunica la sospensione della delibera di Consiglio del 9 ottobre". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

