Covid, sospesa sperimentazione vaccino Johnson & Johnson: malato uno dei volontari (Di martedì 13 ottobre 2020) L’azienda farmaceutica Johnson & Johnson ha temporaneamente interrotto le sperimentazioni su un potenziale vaccino: in uno dei volontari sarebbe insorta una “malattia inspiegabile”. Si ferma in modo brusco la sperimentazione del vaccino anti-Covid a cui sta lavorando l’azienda Johnson & Johnson. L’arresto sarebbe dovuto all’insorgenza di effetti collaterali non previsti: uno dei volontari che si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) L’azienda farmaceuticaha temporaneamente interrotto le sperimentazioni su un potenziale: in uno deisarebbe insorta una “malattia inspiegabile”. Si ferma in modo brusco ladelanti-a cui sta lavorando l’azienda. L’arresto sarebbe dovuto all’insorgenza di effetti collaterali non previsti: uno deiche si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

LegaSalvini : La 'maggioranza' in aula non riesce nemmeno ad avere il numero legale. Che buffoni! +++COVID, MANCA NUMERO LEGALE.… - ostvest : RT @KersevanRoberto: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: Questa mattina la rivoluzione Energiewende e' momentaneamente sospesa. Chiudere bene le fin… - lucaberta : RT @KersevanRoberto: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: Questa mattina la rivoluzione Energiewende e' momentaneamente sospesa. Chiudere bene le fin… - KersevanRoberto : COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: Questa mattina la rivoluzione Energiewende e' momentaneamente sospesa. Chiudere bene le… - CloudyKant : RT @Nicola_Bressi: ORSI TRENTINI PSICOATTIVI Come possiamo fare corretta comunicazione su argomenti come #inquinamentoClimatico o #COVID se… -