Covid | sfiorata quota 6mila positivi | raddoppio delle terapie intensive

(Di martedì 13 ottobre 2020) In Italia il bollettino di nuovi casi di coronavirus recita 5.901 contagi (87.193 i totali) e 41 decessi (per un triste totale di 36.246). Quasi trecento i nuovi contagi rispetto a ieri, con un aumento anche nelle morti (+2). A crescere da ieri non è soltanto il numero deima, fortunatamente, anche quello dei tamponi, che oggi è arrivato a 112mila (+27mila rispetto a lunedì). Apprensione sulle: 62 in più i ricoveri in ventiquattro ore (ieri erano 32), per un totale attuale di 514.Nota positiva il numero dei guariti: +1.428 da ieri. Attualmente, la regione con più contagi è la Lombardia (1.080), seguita da Campania (635) e Lazio (579). Boom di casi anche in Sardegna: da ieri, infatti, si sono registrati 157 nuovinell’isola.