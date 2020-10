Covid: quasi 6mila casi in un giorno, 41 le vittime (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Tornano a salire i contagi da Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi casi, contro i 4.619 di ieri, con 112.544 tamponi, circa 27mila più di ieri. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Tornano a salire i contagi dain Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi, contro i 4.619 di ieri, con 112.544 tamponi, circa 27mila più di ieri. Il ...

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Tornano a salire i contagi da Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.901 nuovi casi, contro i 4.619 di ieri, con 112.544 tamponi, circa 27mila più di ieri.

Coronavirus in Fvg, solo 112 alunni positivi e meno dell’11 per cento si è infettato a scuola

Esattamente 42 giorni in cui, in estrema sintesi, all’interno dei poco meno 300 under 18 positivi al Covid, gli alunni delle ... in ambito scolastico, mentre quasi la metà lo ha fatto all ...

