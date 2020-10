Covid, primo caso al mondo di reinfezione letale: muore dopo essersi riammalata (Di martedì 13 ottobre 2020) Il primo caso al mondo di reinfezione letale: donna di 89 anni guarita dal Covid, si è riammalata ed è morta in ospedale dopo essere stata nuovamente contagiata dal virus. È il primo caso al mondo e riguarda una donna di 89 anni, originaria dei Paesi Bassi, la quale è morta dopo essere stata nuovamente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilaldi: donna di 89 anni guarita dal, si èed è morta in ospedaleessere stata nuovamente contagiata dal virus. È ilale riguarda una donna di 89 anni, originaria dei Paesi Bassi, la quale è mortaessere stata nuovamente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

