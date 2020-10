Covid, positivo capo gabinetto Zingaretti: chiusa palazzina della Regione Lazio (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Sono risultato positivo al tampone rapido, ma asintomatico. Mi sono subito messo in isolamento e ora aspetto l'esito degli altri accertamenti". Lo afferma all'Adnkronos Salute, Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Da questa mattina è chiusa la palazzina 'A' del Consiglio regionale del Lazio ed è scattata la sanificazione. Ora dovrebbero scattare i tamponi per i contatti stretti di Ruberti compresi anche gli assessori con il rischio che l'intera giunta finisca in quarantena. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Sono risultatoal tampone rapido, ma asintomatico. Mi sono subito messo in isolamento e ora aspetto l'esito degli altri accertamenti". Lo afferma all'Adnkronos Salute, Albino Ruberti,didel presidenteNicola. Da questa mattina èla'A' del Consiglio regionale deled è scattata la sanificazione. Ora dovrebbero scattare i tamponi per i contatti stretti di Ruberti compresi anche gli assessori con il rischio che l'intera giunta finisca in quarantena.

