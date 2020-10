Covid, positivo capo gabinetto Zingaretti: chiusa palazzina della Regione Lazio (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) – “Sono risultato positivo al tampone rapido, ma asintomatico. Mi sono subito messo in isolamento e ora aspetto l’esito degli altri accertamenti”. Lo afferma all’Adnkronos Salute, Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.Da questa mattina è chiusa la palazzina ‘A’ del Consiglio regionale del Lazio ed è scattata la sanificazione. Ora dovrebbero scattare i tamponi per i contatti stretti di Ruberti compresi anche gli assessori con il rischio che l’intera giunta finisca in quarantena. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) – “Sono risultatoal tampone rapido, ma asintomatico. Mi sono subito messo in isolamento e ora aspetto l’esito degli altri accertamenti”. Lo afferma all’Adnkronos Salute, Albino Ruberti,didel presidenteNicola.Da questa mattina èla‘A’ del Consiglio regionale deled è scattata la sanificazione. Ora dovrebbero scattare i tamponi per i contatti stretti di Ruberti compresi anche gli assessori con il rischio che l’intera giunta finisca in quarantena. L'articolo CalcioWeb.

SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - DiMarzio : #Juve, Cristiano #Ronaldo positivo al coronavirus: lo annuncia la Federazione portoghese - Gazzetta_it : Morto il papà di Francesco #Totti: era positivo al #Covid - miko_carneiro : RT @OPauloAlmeida: Cristiano Ronaldo testa positivo à Covid-19. How it started / How it's going - cmjimenezxto : #ÚLTIMAHORA #CristianoRonaldo da positivo a #COVID-19 -