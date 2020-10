Covid, Olanda verso chiusura ristoranti e limitazioni su alcol (Di martedì 13 ottobre 2020) Anche in Olanda il governo pensa di introdurre alcune limitazioni per arginare la diffusione del coronavirus che ha superato la soglia dei 6.500 contagi quotidiani. Secondo alcuni media verrebbero ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 ottobre 2020) Anche inil governo pensa di introdurre alcuneper arginare la diffusione del coronavirus che ha superato la soglia dei 6.500 contagi quotidiani. Secondo alcuni media verrebbero ...

MediasetTgcom24 : Covid, Olanda verso chiusura ristoranti e limitazioni su alcol #coronavirus - Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - Agenzia_Ansa : Verso test obbligatorio per chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio #Covid #Coronavirus #ANSA - Adnkronos : #Covid #Olanda: stretta del governo per ristoranti, bar e trasporti - Rossell43088941 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Olanda verso chiusura ristoranti e limitazioni su alcol #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Olanda Covid, Olanda verso chiusura ristoranti e limitazioni su alcol TGCOM Covid, Olanda verso la chiusura totale dei ristoranti, stop alla vendita di alcolici dopo le 20

Covid, cresce l'allarme contagi in Olanda tanto che nel Paese ora si pensa alla chiusura totale dei ristoranti. Il governo olandese, infatti, pensa di chiudere completamente i ristoranti e vietare la ...

Covid, Olanda verso chiusura ristoranti e limitazioni su alcol

Anche in Olanda il governo pensa di introdurre alcune limitazioni per arginare la diffusione del coronavirus che ha superato la soglia dei 6.500 contagi quotidiani. Secondo alcuni media verrebbero ...

Covid, cresce l'allarme contagi in Olanda tanto che nel Paese ora si pensa alla chiusura totale dei ristoranti. Il governo olandese, infatti, pensa di chiudere completamente i ristoranti e vietare la ...Anche in Olanda il governo pensa di introdurre alcune limitazioni per arginare la diffusione del coronavirus che ha superato la soglia dei 6.500 contagi quotidiani. Secondo alcuni media verrebbero ...