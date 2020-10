COVID NEL MONDO: 224 MORTI IN RUSSIA, FRANCIA, OLANDA E BELGIO VERSO NUOVE RESTRIZIONI (Di martedì 13 ottobre 2020) ...12 - COVID, NOVELLI: "DA ANTICORPI RISULTATI INCORAGGIANTI" 14:07 - RANDAGISMO, ASL:"NEI PRIMI MESI DELL'ANNO 779 AFFIDI E CURA DEI CANI FRAGILI" 14:00 - TRASPORTI: M5S, IN GAZZETTA DL MOBILITA': 1 ... Leggi su abruzzoweb (Di martedì 13 ottobre 2020) ...12 -, NOVELLI: "DA ANTICORPI RISULTATI INCORAGGIANTI" 14:07 - RANDAGISMO, ASL:"NEI PRIMI MESI DELL'ANNO 779 AFFIDI E CURA DEI CANI FRAGILI" 14:00 - TRASPORTI: M5S, IN GAZZETTA DL MOBILITA': 1 ...

alexbarbera : Il governo che ha perso un’intera estate nel preparare la sanità pubblica a un nuovo inverno con il Covid se la cav… - Agenzia_Ansa : Matrimonio con 200 invitati, scoppia focolaio nel Napoletano #Covid #ANSA - Ettore_Rosato : Il #Covid ha fatto migliaia di vittime.Impone l’isolamento,onere pesante per le persone anziane. Nonna Angela compi… - Ambrosauro : RT @francescabarra: Alcune famiglie italiane hanno adottato dei bambini cinesi bloccati, a causa Covid, nel loro Paese. Non riescono però a… - SpaghettiShowd1 : ??PICCOLO REMINDER?? In seguito alle nuove normative anti-Covid, vogliamo rassicurare tutti i giocatori che parteci… -