Covid | Melania Rizzoli | «Rischi maggiori non vengono da scuola | ma da trasporti e movida»

«Stiamo monitorando la situazione dei contagi. A Milano crescono, ma siamo la Regione che fa più tamponi. I Rischi maggiori non vengono dalla scuola bensì da trasporti e movida. Tuttavia, i lombardi sono responsabili». Così Melania Rizzoli, ex deputato di Forza Italia, assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro nella giunta lombarda di Attilio Fontana, nonché medico di professione, ha rilasciato un'intervista all'HuffPost in cui ha parlato dell'emergenza Coronavirus.

Intervista al medico e assessore lombardo all'Istruzione: "L'altro fronte di pericolo è la movida, ok al giro di vite del governo".

