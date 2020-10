Covid, l’immunologa Antonella Viola: “Il rischio zero non esiste, ci si può infettare anche con la mascherina. Ho due figli: ecco le nostre regole “ (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid, l’immunologa Viola: “rischio zero non esiste, ecco le regole che ho adottato con i miei figli” “Il rischio zero non esiste per nessuno”: lo afferma l’immunologa Antonella Viola nel corso di un’intervista in cui ha parlato del Covid e anche di alcune regole che ha deciso di adottare insieme ai suoi figli per tentare di contrastare l’epidemia. Intervistata dal Corriere della Sera, la docente di Patologia all’Università di Padova, che è mamma di due figli di 19 e 21 anni, ha spiegato che: “A loro ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020), l’immunologa: “nonleche ho adottato con i miei” “Ilnonper nessuno”: lo afferma l’immunologanel corso di un’intervista in cui ha parlato deldi alcuneche ha deciso di adottare insieme ai suoiper tentare di contrastare l’epidemia. Intervistata dal Corriere della Sera, la docente di Patologia all’Università di Padova, che è mamma di duedi 19 e 21 anni, ha spiegato che: “A loro ...

