Covid: l’Fmi vede un crollo meno drammatico per economia globale (-4,4%) e Italia (-10,6%) (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel 2020 crollo rivisto dal -5,2% al -4,4%, la ripresa resta incerta. Per l’Italia la contrazione è stimata al 10,6% Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel 2020rivisto dal -5,2% al -4,4%, la ripresa resta incerta. Per l’la contrazione è stimata al 10,6%

Miki_2313 : RT @sole24ore: Covid: l’Fmi vede un crollo meno drammatico per economia globale (-4,4%) e Italia (-10,6%) - cilento_news24 : Il Sole24h - Covid: l’Fmi vede un crollo meno drammatico per economia globale (-4,4%) e Italia (-10,6%)… - SocciClaudio : RT @Signorelli_M_: Recessione pandemica 2020 (previsioni FMI) ovunque ma non in Cina ... E la Cina si rafforza ulteriormente come prima po… - Signorelli_M_ : Recessione pandemica 2020 (previsioni FMI) ovunque ma non in Cina ... E la Cina si rafforza ulteriormente come pri… - edavid57edavid : RT @sole24ore: Covid: l’Fmi vede un crollo meno drammatico per economia globale (-4,4%) e Italia (-10,6%) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Fmi World Economic Outlook: tutte le stime dell’Fmi (pdf). Il ritardo dell’Italia e dell’Europa dopo il Covid Corriere della Sera