Covid Italia, bollettino oggi 13 ottobre 2020: 5.901 nuovi casi, 41 morti. Balzo di ricoveri in terapia intensiva (Di martedì 13 ottobre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 13 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.901, 41 i morti. Schizza l'aumento dei pazienti ricoverati... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 ottobre 2020) La situazioneinin base aldel 13. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.901, 41 i. Schizza l'aumento dei pazienti ricoverati...

NicolaPorro : ?? Il #Governo buca il pallone da calcetto, massacra bar e ristoranti e manda avanti le cartelle esattoriali. Eppure… - CarloCalenda : L’Italia ha un problema con il funzionamento dello Stato. La questione non è stanziare le risorse ma saperle spende… - MinisteroSalute : ?? #COVID__19 - La situazione in Italia al 12 ottobre: - comitatoliberta : In arrivo entro l’anno in Italia 3 milioni di dosi del nuovo vaccino antiCovid AstraZeneca (bloccato negli USA dall… - SecondoPaulo : RT @adrianobusolin: Sardegna, mare da sogno? No, incubo-Covid: 50 italiani dimenticati da un mese, la vergogna del governo -