Covid in provincia di Napoli, scatta didattica a distanza per dieci scuole. L’elenco (Di martedì 13 ottobre 2020) didattica a distanza per dieci scuole del vesuviano. A deciderlo il sindaco di Somma Vesuviana, che ha disposto la chiusura di dieci plessi scolastici per contenere la diffusione del contagio. Il provvedimento a seguito di un confronto con i dirigenti scolastici. Somma Vesuviana, didattica a distanza per dieci scuole Salvatore di Sarno ha diffuso una … L'articolo Covid in provincia di Napoli, scatta didattica a distanza per dieci scuole. L’elenco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 ottobre 2020)perdel vesuviano. A deciderlo il sindaco di Somma Vesuviana, che ha disposto la chiusura diplessi scolastici per contenere la diffusione del contagio. Il provvedimento a seguito di un confronto con i dirigenti scolastici. Somma Vesuviana,perSalvatore di Sarno ha diffuso una … L'articoloindiper. L’elenco Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

6000sardine : #Salvini il 25 settembre scorso ha preso parte ad un evento/assembramento a #Terracina non curante delle prevenzio… - Dry31895235 : RT @GiancarloDeRisi: Fuga di immigrati positivi al covid-19 dal centro di accoglienza di Terzigno in provincia di Napoli: panico in strada… - anto_galli4 : RT @GiancarloDeRisi: Fuga di immigrati positivi al covid-19 dal centro di accoglienza di Terzigno in provincia di Napoli: panico in strada… - radiortm : Covid-19. I dati in provincia. Preoccupa Vittoria - - giantico : RT @GiancarloDeRisi: Fuga di immigrati positivi al covid-19 dal centro di accoglienza di Terzigno in provincia di Napoli: panico in strada… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid provincia Covid: in provincia di Cremona sette contagi e nessuna vittima La Provincia Covid, contagi e ricoveri in aumento

337 in più rispetto a domenica su 6.660 tamponi effettuati (2 ricoverati in più nelle terapie intensive e 30 in più negli altri reparti Covid). Con Bologna che continua a essere la provincia ...

Alpini di Lecco, al via un corso base di Protezione Civile

LECCO – I recenti avvenimenti legati all’emergenza covid hanno visto ancora una volta ... Molte sono state le attività svolte sul territorio della Provincia di Lecco, dalla consegna di ...

337 in più rispetto a domenica su 6.660 tamponi effettuati (2 ricoverati in più nelle terapie intensive e 30 in più negli altri reparti Covid). Con Bologna che continua a essere la provincia ...LECCO – I recenti avvenimenti legati all’emergenza covid hanno visto ancora una volta ... Molte sono state le attività svolte sul territorio della Provincia di Lecco, dalla consegna di ...