Covid, in Gran Bretagna record di morti da giugno: 143. Francia, 13mila contagi: a Parigi “terapie intensive all’80% entro il 24 ottobre” (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiusure mirate in Regno Unito, dove anche oggi si sono registrati 17mila casi e il record di vittime da giugno, coprifuoco notturno in Belgio, verso la chiusura dei ristoranti in Olanda, dove si è registrato anche un nuovo record di 7.400 casi in un giorno, ed Emmanuel Macron che in Francia, con 13mila positivi anche nelle ultime 24 ore, si prepara ad annunciare nuove restrizioni alla Nazione. I governi di tutta Europa, dove in settimana si è toccata la più alta incidenza settimanale di nuovi casi dall’inizio della pandemia con 700mila positivi, corrono ai ripari di fronte all’impennata dei contagi da Covid-19 e all’aumento della pressione sugli ospedali. Mentre in Italia il nuovo dpcm prevede una stretta alla movida e alle feste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiusure mirate in Regno Unito, dove anche oggi si sono registrati 17mila casi e ildi vittime da, coprifuoco notturno in Belgio, verso la chiusura dei ristoranti in Olanda, dove si è registrato anche un nuovodi 7.400 casi in un giorno, ed Emmanuel Macron che in, conpositivi anche nelle ultime 24 ore, si prepara ad annunciare nuove restrizioni alla Nazione. I governi di tutta Europa, dove in settimana si è toccata la più alta incidenza settimanale di nuovi casi dall’inizio della pandemia con 700mila positivi, corrono ai ripari di fronte all’impennata deida-19 e all’aumento della pressione sugli ospedali. Mentre in Italia il nuovo dpcm prevede una stretta alla movida e alle feste ...

alexbarbera : Abbiamo perso tempo: spesi solo un terzo dei fondi per l’emergenza Covid. Ancora pochi letti in terapia intensiva,… - virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - GiacomoGalli97 : @Alemammana97 @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW @ciro @mtizzoni @alexvespi @vcolizza @AurelianoStingi… - Franciscktrue : @aldoferrigno O pubblica una sua foto mentre lecca la saliva di un malato di covid, o non farà una gran bella figura... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gran Covid, in Gran Bretagna 17mila contagi e record di morti da giugno: 143 in 24 ore Il Fatto Quotidiano Mascherine obbligatorie in auto e moto: regole per conviventi, amici e congiunti

In Italia continuano a salire i numeri del coronavirus, motivo per cui diventa fondamentale ... Inoltre, nessuno può sedersi sul sedile anteriore del passeggero e il numero massimo di persone in auto ...

Donne in sanità. Il network Leads consegna a Mattarella un manifesto per chiedere un “maggiore equilibrio nel settore”

L’idea del “Manifesto per un maggiore equilibrio di genere in sanità”, rivolto alle aziende e alle istituzioni, ha l’obiettivo di modificare le policy e di promuovere il raggiungimento di almeno il 40 ...

In Italia continuano a salire i numeri del coronavirus, motivo per cui diventa fondamentale ... Inoltre, nessuno può sedersi sul sedile anteriore del passeggero e il numero massimo di persone in auto ...L’idea del “Manifesto per un maggiore equilibrio di genere in sanità”, rivolto alle aziende e alle istituzioni, ha l’obiettivo di modificare le policy e di promuovere il raggiungimento di almeno il 40 ...