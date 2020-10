Covid, Ilaria Capua: «Mi becco gli insulti solo perché ho capito che cosa sarebbe successo» (Di martedì 13 ottobre 2020) «In questo periodo sto prendendo molti insulti. Ne ho presi molti molti per il libro Ti conosco mascherina. Mi hanno scritto che voglio indottrinare i bambini». Ilaria Capua, direttore dell’UF One Health Center, risponde alle domande di Un giorno da pecora. «Io sono orgogliosamente veterinario. cosa c’entra un veterinario con il Covid? I veterinari studiano le malattie prima che diventino pandemiche. Ci sono molti veterinari che dirigono centri sulle malattie emergenti a livello internazionale». Ilaria Capua: bisogna trovare una convergenza «È un altro aspetto della stessa medaglia. Bisogna conoscere il virus prima che diventi pandemico per fare qualcosa. Qui non si tratta di dire tu non parlare, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 ottobre 2020) «In questo periodo sto prendendo molti. Ne ho presi molti molti per il libro Ti conosco mascherina. Mi hanno scritto che voglio indottrinare i bambini»., direttore dell’UF One Health Center, risponde alle domande di Un giorno da pecora. «Io sono orgogliosamente veterinario.c’entra un veterinario con il? I veterinari studiano le malattie prima che diventino pandemiche. Ci sono molti veterinari che dirigono centri sulle malattie emergenti a livello internazionale».: bisogna trovare una convergenza «È un altro aspetto della stessa medaglia. Bisogna conoscere il virus prima che diventi pandemico per fare qual. Qui non si tratta di dire tu non parlare, ...

Radio1Rai : ???@ilariacapua a @1giornodapecora: 'In questo periodo sto prendendo molti insulti. Io sono orgogliosamente veterina… - Corriere : Ilaria Capua: «Covid, ecco le (poche) regole per proteggerci» - SecolodItalia1 : Covid, Ilaria Capua: «Mi becco gli insulti solo perché ho capito che cosa sarebbe successo» - donalduck70 : RT @BiologiScienza: Questo è Pasquale Bacco che 5 mesi fa sponsorizzava i prodotti della sua azienda di integratori. Pasquale Bacco dice… - ilaria_nofasci : RT @michibru: Se un neurochirurgo indossa la #mascherina per 10 ore filate, mantenendo la lucidità per rimuovere un tumore da una scatola c… -