Covid, il sindacato dei medici: «Se i casi aumentano gli ospedali potranno reggere solo altri 2 mesi» (Di martedì 13 ottobre 2020) Con i numeri attuali della pandemia da Covid-19 «gli ospedali italiani potranno reggere almeno per 5 mesi e al momento la situazione è gestibile, ma se dovessimo assistere ad un... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 ottobre 2020) Con i numeri attuali della pandemia da-19 «gliitalianialmeno per 5e al momento la situazione è gestibile, ma se dovessimo assistere ad un...

«Non c’è più tempo, il cambiamento è necessario ora. L'emergenza Coronavirus, ancora in atto, lo ha reso ancor più evidente, acuendo le disuguaglianze già enormi». Lo scrivono Cgil, Cisl e Uil in un d ...

Il Sindaco di Celano adotta misure più stringenti per fermare i contagi

Celano – Il Sindaco di Celano, Settimio Santilli, interviene in maniera rigorosa per tentare di fermare i contagi nel paese ...

