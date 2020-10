Covid, i nuovi casi e i morti nell’ultimo giorno: il bollettino (Di martedì 13 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 13 ottobre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 13 ottobre 2020. Il bollettino verrà aggiornato a breve. Cosa prevede il nuovo Dpcm Nella serata del 12 ottobre è stato firmato dal premier Giuseppe Conte il nuovo Dpcm per le norme anti-Covid. Sarà valido per 30 giorni e le maggiori novità riguardano il divieto di feste private, la chiusura dei locali alle 24 e la conferma dell’obbligo di mascherina anche all’aperto. Ma cosa cambia, ad esempio, per le mascherine? Posso togliere la mascherina in ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 13 ottobre:, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 13 ottobre 2020. Ilverrà aggiornato a breve. Cosa prevede il nuovo Dpcm Nella serata del 12 ottobre è stato firmato dal premier Giuseppe Conte il nuovo Dpcm per le norme anti-. Sarà valido per 30 giorni e le maggiori novità riguardano il divieto di feste private, la chiusura dei locali alle 24 e la conferma dell’obbligo di mascherina anche all’aperto. Ma cosa cambia, ad esempio, per le mascherine? Posso togliere la mascherina in ...

