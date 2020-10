Covid e non solo: tutti i bonus da richiedere entro il 31 dicembre 2020 (Di martedì 13 ottobre 2020) L’impatto del Covid-19 nel nostro Paese è devastante: dopo i mesi di lockdown, parecchie imprese non sono sopravvissute, altre invece stanno avendo non poche difficoltà a riprendere i ritmi di produzione pre-Covid. Molti lavoratori sono ancora in cassa integrazione e in attesa di ricevere l’integrazione salariale; altri, invece, in stato di disoccupazione. Tutto ciò ha innescato nel Governo una serie di bonus in favore di imprese, lavoratori e famiglie per contrastare la crisi economica e agevolare gli italiani il transito verso la fase post-Covid. I provvedimenti emanati negli ultimi mesi contengono tantissime agevolazioni che possono ancora essere fruite: si va dal “bonus vacanze” al “bonus mobilità”, passando per il ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 ottobre 2020) L’impatto del-19 nel nostro Paese è devastante: dopo i mesi di lockdown, parecchie imprese non sono sopravvissute, altre invece stanno avendo non poche difficoltà a riprendere i ritmi di produzione pre-. Molti lavoratori sono ancora in cassa integrazione e in attesa di ricevere l’integrazione salariale; altri, invece, in stato di disoccupazione. Tutto ciò ha innescato nel Governo una serie diin favore di imprese, lavoratori e famiglie per contrastare la crisi economica e agevolare gli italiani il transito verso la fase post-. I provvedimenti emanati negli ultimi mesi contengono tantissime agevolazioni che possono ancora essere fruite: si va dal “vacanze” al “mobilità”, passando per il ...

