Covid, Conte presenta le norme del nuovo Dpcm: “Non manderemo la polizia a casa, ma serve prudenza per evitare il lockdown” (Di martedì 13 ottobre 2020) nuovo Dpcm, Conte: “Non manderemo polizia in casa, ma no feste” In una conferenza stampa durata pochi minuti, il premier Conte ha illustrato le nuove norme anti-Covid presenti nel Dpcm divulgato la scorsa notte e affrontato diversi argomenti, tra cui quello delle feste nelle abitazioni private: ecco cosa ha detto il presidente del Consiglio sulle nuove misure restrittive in vigore da oggi. “La curva epidemiologica sta risalendo in tutta Europa. Alcuni Paesi versano in situazioni molto critiche, l’Italia è in una situazione migliore, ma non possiamo abbassare la guardia” ha dichiarato il premier prima di illustrare le norme anti-Covid del ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020): “Nonin, ma no feste” In una conferenza stampa durata pochi minuti, il premierha illustrato le nuoveanti-presenti neldivulgato la scorsa notte e affrontato diversi argomenti, tra cui quello delle feste nelle abitazioni private: ecco cosa ha detto il presidente del Consiglio sulle nuove misure restrittive in vigore da oggi. “La curva epidemiologica sta risalendo in tutta Europa. Alcuni Paesi versano in situazioni molto critiche, l’Italia è in una situazione migliore, ma non possiamo abbassare la guardia” ha dichiarato il premier prima di illustrare leanti-del ...

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Se la curva risale, dei lockdown circoscritti' #Covid #ANSA - fattoquotidiano : Covid, Conte: “Quella del trasporto pubblico è situazione critica, investiremo per risolverle e far viaggiare le pe… - LietellalietaM : RT @Agenzia_Italia: Conte ha assicurato che non manderà la polizia in casa della gente - Ema_n_u_e_l_e : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emer… -