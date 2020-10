Covid, Conte: “Nuove regole comporteranno sacrifici, lo scopo è evitare altro lockdown. Nessuno manderà la polizia a casa” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Le nuove regole” anti contagio “comporteranno sacrifici ulteriori ma siamo convinti che rispettando queste misure potremo adeguatamente affrontare questa nuova fase. Il nostro obiettivo è molto chiaro: evitare di far ripiombare il Paese in un lockdown generalizzato. L’economia sta ricominciando a correre, per tutelare l’economia e insieme la salute dobbiamo rispettare queste regole”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa a Palazzo Chigi. “Non manderemo – ha poi precisato il premier – le forze di polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire la fase” L'articolo Covid, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “Le nuove” anti contagio “ulteriori ma siamo convinti che rispettando queste misure potremo adeguatamente affrontare questa nuova fase. Il nostro obiettivo è molto chiaro:di far ripiombare il Paese in ungeneralizzato. L’economia sta ricominciando a correre, per tutelare l’economia e insieme la salute dobbiamo rispettare queste”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppein un punto stampa a Palazzo Chigi. “Non manderemo – ha poi precisato il premier – le forze dinelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire la fase” L'articolo, ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Se la curva risale, dei lockdown circoscritti' #Covid #ANSA - meraviglia22 : RT @repubblica: Covid, Giuseppe Conte: 'Sacrifici per affrontare nuova fase. Non manderemo la polizia a casa ma tutelare la salute è un dov… - myrtamerlino : La curva epidemiologica sale. Alcuni Paesi sono in situazione critica ma noi siamo ancora nella situazione migliore… -