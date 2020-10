Covid, Conte firma il nuovo dpcm: mascherine anche in casa e no alle feste private (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Premier Conte ed il Ministro della Salute Speranza hanno firmato il dpcm Contenente le nuove misure per limitare la diffusione dei contagi da coronavirus. Le novità principali riguardano lo stop alle feste private e nuove misure restrittive per bar e ristoranti. E’ arrivata la firma del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Premiered il Ministro della Salute Speranza hannoto ilnente le nuove misure per limitare la diffusione dei contagi da coronavirus. Le novità principali riguardano lo stope nuove misure restrittive per bar e ristoranti. E’ arrivata ladel Presidente del Consiglio Giuseppee del Ministro … L'articolo proviene da leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Se la curva risale, dei lockdown circoscritti' #Covid #ANSA - TgLa7 : #Covid, #Conte, escluderei nuovo lockdown generalizzato - mario_cama : RT @paolorossi1965: Gioco a calcio in una squadra di 50enni (in media). Se il premier #Conte sapesse qualcosa di sport saprebbe benissimo c… - LongoOlgaMaria_ : RT @Precarioillumi1: So stanco so stato ore pe firma il #Dpcm co #Conte e #Speranza. Non sapevamo che cazzo metterci e abbiamo preso un pez… -