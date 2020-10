Covid, Conte firma il nuovo DCPM: tutte le nuove regole, dalle mascherine allo sport (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella notte è arrivata la firma al nuovo Dpcm, valido per 30 giorni, con tutte le nuove (e vecchie) regole per impedire il diffondersi del contagio da Covid-19. Tra le misure: lo stop al calcetto, la raccomandazione all’uso delle mascherine anche in casa, in presenza di persone non conviventi e feste nelle abitazioni private sconsigliate se i partecipanti superano i 6. Le feste in casa e non Cosa succede alle feste? Come si sa dall’inizio dell’epidemia, gli assembramenti sono da evitare il più possibile, perciò le feste conseguenti alle cerimonie possono vedere la partecipazione di un massimo di 30 persone. Per le feste in abitazioni private invece è “fortemente raccomandato di evitare feste ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella notte è arrivata laalDpcm, valido per 30 giorni, conle(e vecchie)per impedire il diffondersi del contagio da-19. Tra le misure: lo stop al calcetto, la raccomandazione all’uso delleanche in casa, in presenza di persone non conviventi e feste nelle abitazioni private sconsigliate se i partecipanti superano i 6. Le feste in casa e non Cosa succede alle feste? Come si sa dall’inizio dell’epidemia, gli assembramenti sono da evitare il più possibile, perciò le feste conseguenti alle cerimonie possono vedere la partecipazione di un massimo di 30 persone. Per le feste in abitazioni private invece è “fortemente raccomandato di evitare feste ...

