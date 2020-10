Covid, Conte: “Dpcm torsione democratica? Misure adeguate e proporzionate. Agito sempre nel rispetto della Costituzione” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Cosa significa torsione della democrazia? Noi abbiamo fatto tutto quello che è necessario fare compatibilmente con la Costituzione per far fronte a una pandemia, noi abbiamo il dovere prioritario di tutelare la vita e la salute dei cittadini oltre a evitare che l’economia vada a rotoli. Le nostre Misure sono nel segno dell’adeguatezza e della proporzionalità”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle critiche arrivate dall’opposizione L'articolo Covid, Conte: “Dpcm torsione democratica? Misure adeguate e proporzionate. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “Cosa significademocrazia? Noi abbiamo fatto tutto quello che è necessario fare compatibilmente con la Costituzione per far fronte a una pandemia, noi abbiamo il dovere prioritario di tutelare la vita e la salute dei cittadini oltre a evitare che l’economia vada a rotoli. Le nostresono nel segno dell’zza eproporzionalità”. Così il premier Giuseppein conferenza stampa a Palazzo Chigi ha ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle critiche arrivate dall’opposizione L'articolo: “Dpcm. ...

