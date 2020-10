Covid | Campania campione di spesa! La regione di De Luca è la meno virtuosa di Italia

Leggi su ilparagone

(Di martedì 13 ottobre 2020) Un report dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) lo mostra chiaramente, la cifra che è stata spesa per affrontare l’emergenzaè considerevole. Fino alla fine di aprile le Regioni hanno speso, proprio per far fronte alle necessità della pandemia, “2 miliardi e 567 milioni di euro in più”. A questi sono da aggiungere “3 miliardi e 221 milioni spesi centralmente da Consip, dal Commissario per l’Emergenza e dalla Protezione Civile”. Un dato che lascia sicuramente sbigottiti è quanto speso dalla. Nonostante non sia stata, per numero di abitanti e per numero di contagiati, la più ‘disastrata’, il territorio partenopeo ha speso cifre altissime: “337 milioni e 245 mila euro, somma vicinissima ai 391 milioni e 141 mila della ...