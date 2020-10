Covid, Anaao: “Se casi aumentano, tenuta ospedali di non oltre 2 mesi” (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19, i numeri sono in continuo aumento. Intervistato dall’Ansa, il segretario di un sindacato dei medici ha parlato della situazione negli ospedali Poco fa, è arrivata la firma da parte del Premier Giuseppe Conte: già da domani mercoledì 14 ottobre sarà attivo il nuovo Dpcm. Una nuova misura volta a rallentare i contagi da Coronavirus, … L'articolo Covid, Anaao: “Se casi aumentano, tenuta ospedali di non oltre 2 mesi” proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 13 ottobre 2020)-19, i numeri sono in continuo aumento. Intervistato dall’Ansa, il segretario di un sindacato dei medici ha parlato della situazione negliPoco fa, è arrivata la firma da parte del Premier Giuseppe Conte: già da domani mercoledì 14 ottobre sarà attivo il nuovo Dpcm. Una nuova misura volta a rallentare i contagi da Coronavirus, … L'articolo: “Sedi non2 mesi” proviene da .

