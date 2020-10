Covid, altra vittima nel Beneventano: muore al ‘San Pio’ anziano di San Martino Sannita (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una vittima per Covid nel Sannio: è morto questa mattina all’ospedale San Pio di Benevento un anziano di San Martino Sannita, ricoverato dai primi giorni di ottobre. In questa provincia si tratta del quarto decesso di una persona contagiata dal Coronavirus dall’inizio della seconda ondata della pandemia. L'articolo Covid, altra vittima nel Beneventano: muore al ‘San Pio’ anziano di San Martino Sannita proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora unapernel Sannio: è morto questa mattina all’ospedale San Pio di Benevento undi San, ricoverato dai primi giorni di ottobre. In questa provincia si tratta del quarto decesso di una persona contagiata dal Coronavirus dall’inizio della seconda ondata della pandemia. L'articolonelal ‘San Pio’di Sanproviene da Anteprima24.it.

