Covid, a Somma Vesuviana 122 casi. Il sindaco chiude altre 3 scuole (Di martedì 13 ottobre 2020) Il sindaco di Somma Vesuviana, paese del Napoletano in cui c'è un alto numero di casi, chiude tre scuole. È lo steso Salvatore Di Sarno a darne notizia. "I plessi afferenti la media statale San Giovanni Bosco/Summa Villa ma anche tutti quelli riguardanti il primo circolo didattico e il terzo circolo didattico sempre delle elementari resteranno chiusi. Per tutti è stata programmata la didattica a distanza. Si tratta di un provvedimento adottato di concerto con i dirigenti scolastici – dice – sia io che i dirigenti avevamo garantito che l'apertura delle scuole ci sarebbe stata solo in presenza di sicurezza. L'andamento di queste ore impone molta prudenza e dunque queste scuole resteranno chiuse.

