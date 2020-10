Covid-19, luna park in ginocchio: “Molti sindaci negano il diritto al lavoro, necessario più sostegno” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il lockdown non è mai terminato per i luna park. Le amministrazioni comunali stanno annullando diverse centinaia di tradizionali luna park autunnali nonostante il rispetto delle specifiche linee guida governative e dei piani di sicurezza che prevedono la presenza di steward e la gestione dei flussi del pubblico. La categoria è in ginocchio e non sa con quali risorse affrontare e dove trascorrere i mesi invernali. In carenza dei luna park, i Comuni non concedono infatti alle abitazioni mobili degli esercenti di sostare sul territorio, con pesanti conseguenze sulla scolarizzazione dei bambini, in quanto non si rispetta più il calendario degli spostamenti al seguito delle manifestazioni. «È indispensabile che il ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Il lockdown non è mai terminato per i. Le amministrazioni comunali stanno annullando diverse centinaia di tradizionaliautunnali nonostante il rispetto delle specifiche linee guida governative e dei piani di sicurezza che prevedono la presenza di steward e la gestione dei flussi del pubblico. La categoria è ine non sa con quali risorse affrontare e dove trascorrere i mesi invernali. In carenza dei, i Comuni non concedono infatti alle abitazioni mobili degli esercenti di sostare sul territorio, con pesanti conseguenze sulla scolarizzazione dei bambini, in quanto non si rispetta più il calendario degli spostamenti al seguito delle manifestazioni. «È indispensabile che il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid luna Covid e campeggi abusivi: blitz nella Valle della luna La Nuova Sardegna Sagan sui Muri, è un graffito indelebile!

Spettacolare tappa al Giro nel martedì nero del Covid. A Tortoreto vince Peter in solitaria dopo una giornata all’attacco; Schermaglie tra i big, alla fine ci rimette solo Fuglsang per una foratura Sa ...

Covid-19, Zicchieri sta bene: dimesso dal Goretti il parlamentare della Lega

LATINA – E’ tornato a casa, a Terracina, il deputato della Lega Francesco Zicchieri dimesso dall’ospedale Goretti dove era stato ricoverato per l’aggravarsi delle condizioni generali di salute dovuta ...

