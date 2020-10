Covid-19 | Johnson & Johnson sospende lo studio sul vaccino | Ci sono dei problemi

(Di martedì 13 ottobre 2020) La sperimentazione sulcontro il-19 si ferma temporaneamente. Uno dei volontari sta male e ha una “malattia inspiegabile” L’azienda farmaceuticablocca temporaneamente losulcontro il-19. La sperimentazione si blocca per il momento per via di alcunisorti “in corso d’opera”. Si tratta di una “malattia … L'articolo-19:losulCideiproviene ...

Corriere : ?? L’azienda farmaceutica ha temporaneamente interrotto lo sviluppo di un potenziale vaccino contro il Covid-19 a ca… - Corriere : Covid-19: Johnson & Johnson ferma studio vaccino, volontario sta male - Adnkronos : #Covid, Johnson & Johnson sospende sperimentazione #vaccino - angiuoniluigi : RT @fanpage: Stop alla sperimentazione del vaccino covid sviluppato da Johnson & Johnson. Il comunicato ufficiale - lpacchin : NEWS #ticino Un altro stop a un vaccino anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Johnson

Londra, 12 ott 09:10 - (Agenzia Nova) - Si attende per oggi l'annuncio di nuove restrizioni anti-Covid in Inghilterra ... Il primo ministro, Boris Johnson, dovrebbe presiedere una riunione del ...(Teleborsa) – Non si ferma la marcia a passo sostenuto del coronavirus in Europa dove continuano a registrarsi ... più alto nel sistema di lockdown illustrato dal Premier Boris Johnson: vietati ...