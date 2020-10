Covid-19: il test che misura la gravità della malattia (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid - 19: il test che misura la gravità sfoglia la gallery La gravità del Covid si misura con un test sulle cellule endoteliali. Lo dimostra un nuovo studio ancora in corso dell’Ospedale Sacco di Milano e dello IEO Istituto Europeo di Oncologia, i cui risultati preliminari sono stati appena presentati nel corso del convegno digitale Real-Time Monitoring of Endothelial damage during Covid-19. Why is it needed? organizzato dalla Fondazione Internazionale Menarini. Ne abbiamo ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 ottobre 2020)- 19: ilchela gravità sfoglia la gallery La gravità delsicon unsulle cellule endoteliali. Lo dimostra un nuovo studio ancora in corso dell’Ospedale Sacco di Milano e dello IEO Istituto Europeo di Oncologia, i cui risultati preliminari sono stati appena presentati nel corso del convegno digitale Real-Time Monitoring of Endothelial damage during-19. Why is it needed? organizzato dalla Fondazione Internazionale Menarini. Ne abbiamo ...

