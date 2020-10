Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino: diciasette i contagi oggi (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 17 persone, di cui: – 1, residente nel comune di Atripalda, contatto di positivo; – 2, residenti nel comune di Manocalzati, contatti di positivo; – 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano, contatti di positivo; – 5, residenti nel comune di Montella, di cui 3 contatti di positivo; – 4, residenti nel comune di Rotondi; – 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi, contatto di positivo;; – 1, residente nel comune di Sperone, ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 1, residente nel comune di Grottaminarda, deceduta presso il P.O. “Frangipane“ per cause non legate al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al19 i tamponi naso-faringei effettuati su 17 persone, di cui: – 1, residente nel comune di Atripalda, contatto di positivo; – 2, residenti nel comune di Manocalzati, contatti di positivo; – 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano, contatti di positivo; – 5, residenti nel comune di Montella, di cui 3 contatti di positivo; – 4, residenti nel comune di Rotondi; – 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi, contatto di positivo;; – 1, residente nel comune di Sperone, ricoverata presso l’AORN “Moscati” di; – 1, residente nel comune di Grottaminarda, deceduta presso il P.O. “Frangipane“ per cause non legate al ...

