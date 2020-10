Covid-19, dieci nuovi positivi nel Sannio: il bollettino dell’Asl (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continuano ad aumentare i casi di positività al Covid-19 nella provincia beneventana. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino emesso dall’Asl, sono dieci i nuovi positivi registrati nel Sannio. Nello specifico sono quattro i comuni dove si riscontra un incremento di contagi al coronavirus: cinque a Montesarchio, tre a San Nicola Manfredi, uno a Puglianello e uno a San Giorgio del Sannio. Questo il quadro completo della provincia stando al bollettino dell’Asl: L'articolo Covid-19, dieci nuovi positivi nel Sannio: il bollettino dell’Asl proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continuano ad aumentare i casi dità al-19 nella provincia beneventana. Nelle ultime 24 ore, stando alemesso dall’Asl, sonoregistrati nel. Nello specifico sono quattro i comuni dove si riscontra un incremento di contagi al coronavirus: cinque a Montesarchio, tre a San Nicola Manfredi, uno a Puglianello e uno a San Giorgio del. Questo il quadro completo della provincia stando aldell’Asl: L'articolo-19,nel: ildell’Asl proviene da ...

