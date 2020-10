Covid-19, c’è un nuovo caso a San Leucio del Sannio (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Leucio del Sannio (Bn) – C’è un nuovo caso di positività al Covid-19 a San Leucio del Sannio. A comunicarlo al Comune è stata l’Asl di Benevento che sta monitorando il caso risalendo alla catena di contatti del contagiato. “Ancora una volta, si raccomanda di prestare la massima attenzione, usare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale. Con l’occasione si richiama l’ultima disposizione regionale in materia di obbligo di mascherina anche all’aperto”, ha tenuto a precisare il sindaco Nascenzio Iannace. L'articolo Covid-19, c’è un nuovo caso a San Leucio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel(Bn) – C’è undi positività al-19 a Sandel. A comunicarlo al Comune è stata l’Asl di Benevento che sta monitorando ilrisalendo alla catena di contatti del contagiato. “Ancora una volta, si raccomanda di prestare la massima attenzione, usare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale. Con l’occasione si richiama l’ultima disposizione regionale in materia di obbligo di mascherina anche all’aperto”, ha tenuto a precisare il sindaco Nascenzio Iannace. L'articolo-19, c’è una San...

