Covid-19, bollettino 13 ottobre: 5901 contagi e 41 morti (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19, l’ultimo bollettino emanato dalla Protezione civile. I contagi in Italia continuano a salire. Dopo la giornata di ieri dove si sono registrati casi sotto i 5mila, oggi si sfiorano i 6mila contagi. In Italia la curva epidemica da coronavirus continua a salire nonostante le restrizioni attuate in tutto il Bel Paese. Giuseppe Conte, in seguito … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 13 ottobre 2020)-19, l’ultimoemanato dalla Protezione civile. Iin Italia continuano a salire. Dopo la giornata di ieri dove si sono registrati casi sotto i 5mila, oggi si sfiorano i 6mila. In Italia la curva epidemica da coronavirus continua a salire nonostante le restrizioni attuate in tutto il Bel Paese. Giuseppe Conte, in seguito … L'articolo proviene da .

rtl1025 : ?? E' stabile la curva dei contagi #Covid in #Italia: dal #bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi… - Tg3web : Per la prima volta dopo mesi, l'Italia supera la quota di tremila casi di covid-19 in un solo giorno. Il bollettino… - RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - BasicLifeSupp : Covid. Il bollettino: oggi 5.901 nuovi casi e 41 decessi. Salgono a 514 i pazienti in terapia intensiva - covid19_alerts : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 5.901 nuovi contagi, 41 morti, 1.428 guariti, 112.544 tamponi, 514 (+62) ricoverati in terapia intensiv… -