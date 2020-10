Cotolette di finocchi | facili | veloci e irresistibili!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ledi melanzane sono più popolari e conosciute, ma questediche andiamo a proporti qui di seguito sanno davvero stupire: per il sapore intenso, per la loro deliziosa croccantezza, per il loro cuore morbido e pressoché cremoso. Non sono difficili da preparare. Noi te ne offriamo una versione fritta in padella, ma se preferite una cottura più salutare, si possono fare anche al forno. Il risultato è straordinariamente appetitoso in tutti e due i casi.e irresistibili: prova le divertentidiMa vediamo come si realizza questa ricetta golosa. Gli ingredienti Per sei persone servono: tre; 300 grammi di pangrattato; 50 grammi di grana padano; due uova; farina doppio zero quanto ...