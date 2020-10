Cosa succede davvero se hai il tampone positivo? Viaggio tra centralini intasati e medici introvabili

Leggi su open.online

(Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)La competenza sulla tutela della salute è materia concorrente tra Stato centrale e regioni. Lo dice il titolo V della seconda parte della Costituzione alla quale, nonostante la pandemia del Coronavirus in corso, non si può derogare. Anche lo strumento del Dpcm, ampiamente criticato delle opposizioni che spesso hanno parlato di sospensione della democrazia, rientra nei dettami della legge fondamentale italiana. La ripartizione dei compiti tra governo centrale e governi locali, però, ha creato dei cortocircuiti nella gestione dei casi Covid. Manca uniformità tanto nelle direttive quanto nella prassi e, come sempre, l’assenza di chiarezza va a scapito dei cittadini. E quando si scende nel pratico, le cose non sempre vanno come dovrebbero. Con il costante incremento di casi che il Paese sta ...