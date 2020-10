Cosa Nostra, il cognato di Santapaola ha deciso di pentirsi (Di martedì 13 ottobre 2020) Il cognato del celebre boss catanese Santapaola ha deciso di pentirsi e collaborare con la giustizia per spiegare le dinamiche di potere all’interno di Cosa Nostra. Silvio Giorgio Corra ha deciso di pentirsi e collaborare con le forze dell’ordine. L’uomo non è una persona qualunque negli ambienti mafiosi ma il fratello della vedova di Santapaola. … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Ildel celebre boss catanesehadie collaborare con la giustizia per spiegare le dinamiche di potere all’interno di. Silvio Giorgio Corra hadie collaborare con le forze dell’ordine. L’uomo non è una persona qualunque negli ambienti mafiosi ma il fratello della vedova di. … L'articolo proviene da .

marlenekuntz : Il 13 ottobre 2000 uscì Che cosa vedi, il nostro quarto disco Divenne uno spartiacque: per molti fu l'inizio della… - CarloCalenda : Sono d’accordo. È l’esperienza amministrativa. Se non sai gestire non puoi governare bene a prescindere dalle laure… - Frances81737925 : RT @LuminitaPoenaru: ... Senza parole... Da perdere il fiato e la testa ! Questo è attentato alla nostra salute... Non osò a pensare cosa s… - sarpella : @TUTTOJUVE_COM Ma io continuo a non capire cosa cazzo vuole sta gente dalla Juve. Ci siamo presentati puntuali ad u… - HalloweenJack_B : RT @oneus_italia: [#VOTAZIONI] Moons, sono aperte le votazioni nell'applicazione Whosfan per la migliore b-side track e gli @official_ONEUS… -