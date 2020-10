Cosa c’è nel nuovo DPCM Coronavirus di ottobre firmato da Conte (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM sulle misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il provvedimento sarà valido per trenta giorni. Il divieto di feste private diventa più soft: viene sconsigliato di invitare a casa più di 6 persone non conviventi Cosa c’è nel nuovo DPCM Coronavirus di ottobre firmato da Conte Nel DPCM è presente la forte raccomandazione all’uso di mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi; chiusura dei locali a mezzanotte; feste nelle abitazioni private sconsigliate se i partecipanti superano le 6 unità. Sono alcune delle misure ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppehailsulle misure per fronteggiare l’emergenza. Il provvedimento sarà valido per trenta giorni. Il divieto di feste private diventa più soft: viene sconsigliato di invitare a casa più di 6 persone non conviventic’è neldidaNelè presente la forte raccomandazione all’uso di mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi; chiusura dei locali a mezzanotte; feste nelle abitazioni private sconsigliate se i partecipanti superano le 6 unità. Sono alcune delle misure ...

