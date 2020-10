Coronavirus, Zaia e Fontana bocciano il dpcm del governo: “Insufficiente” (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “Le Regioni tutte insieme hanno presentato questa notte un documento correttivo e penso sia doveroso venga adottato… Il dpcm lo considero ancora a metà del guado“. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo oggi durante una conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “Le Regioni tutte insieme hanno presentato questa notte un documento correttivo e penso sia doveroso venga adottato… Il dpcm lo considero ancora a metà del guado“. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo oggi durante una conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.

