Coronavirus | Vergallo pres AAROI-EMAC | “Il rischio è alto soprattutto nelle regioni che non hanno affrontato l’onda pandemica iniziale”

Alessandro Vergallo, pres. naz. AAROI-EMAC (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani-emergenza area critica), è intervenuto nella trasmissione "L'imprenditore e gli altri" condotta dal fondatore dell'UniCusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt). Sull'aumento dei contagi e la situazione delle terapie intensive – "Noi vediamo oggi una fotografia degli effetti di contagi avvenuti 2-3 settimane addietro –ha affermato Vergallo-. Per questo dobbiamo cercare di immaginare in prospettiva quella che sarà la fotografia di oggi che noi vedremo fra 3 settimane. I numeri delle persone in rianimazione ci dicono una cosa: nel giro di poco più di una settimana siamo passati da 200 a circa 450.

