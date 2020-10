Coronavirus | truffa sui tamponi | perquisizioni dei Nas a Napoli e Caserta Sequestrati oltre 10mila kit “Potenziale pericolo per pandemia”

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sponsorizzavano l’esecuzione die test sierologici falsi attraverso il loro sito internet, poi si presentavano a casa per fare l’esame a domicilio. Il responso avveniva nell’immediato, grazie ad apparecchi elettromedicali e kit che però non erano affatto regolamentari. A scoprirlo è stata la procura diche ha emesso un decreto di perquisizione a carico di personaggi e società orbitanti nel settore sanitario. Stando agli accertamenti condotti dai militari di, l’organizzazione era composta da una serie di addetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale e impiegati presso le postazioni territoriali di emergenza (118), collaboratori di un’azienda operante nel settore della commercializzazione di dispositivi medici e una serie di ...

Arresti domiciliari per gli sciacalli del Coronavirus. Alle prime luci dell’alba di oggi i carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno dato esecuzione all’ordinanza di ...I destinatari del provvedimento sono indiziati di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei reati di truffa ed esercizio abusivo ... test sierologici per la ...