Coronavirus | strage di Stato Il professor Bacco sconcerta la Camera | La parola giusta? Sparare

(Di martedì 13 ottobre 2020) "Ilnon ha ucciso nessuno che non avesse altre implicazioni". IlPasquale Mariaparla alla, in conferenza, e lancia accuse pesantissime al governo e alle autorità sanitarie nazionali. "Tutto nasce delle autopsie, quello è lo snodo. Abbiamo sbagliato il protocollo, per questo parliamo didi. Pensate se ai diabetici incominciassimo a dare lo zucchero, le terapie intensive stasera sarebbero piene di pazienti". "Abbiamo eliminato farmaci che oggi portano alla guarigione immediata - prosegue, uno dei punti di vista dei "negazionisti" -: eparina, anti-infiammatori, l'idrossiclorochina addirittura demonizzata. Ai malati abbiamo dato il contrario, la ventilazione rotonda. Gli ...

EuropaToday

