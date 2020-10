Coronavirus, stop al vaccino Johnson&Johnson: una “cavia” si è ammalata (Di martedì 13 ottobre 2020) La casa farmaceutica Johnson&Johnson ha sospeso la sperimentazione del vaccino anti-Coronavirus dopo uno dei partecipanti allo studio si è sentito male. La sperimentazione del vaccino anti-Coronavirus a cui sta lavorando la casa farmaceutica americana Johnson&Johnson è stata sospesa dopo che uno dei partecipanti allo studio si è ammalato. Gli esperti finora non sono riusciti a … Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) La casa farmaceutica Johnson&Johnson ha sospeso la sperimentazione delanti-dopo uno dei partecipanti allo studio si; sentito male. La sperimentazione delanti-a cui sta lavorando la casa farmaceutica americana Johnson&Johnson; stata sospesa dopo che uno dei partecipanti allo studio si; ammalato. Gli esperti finora non sono riusciti a …

