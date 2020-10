Coronavirus, stop al vaccino della Johnson&Johnson: malato un volontario della sperimentazione. Trump torna sul palco: «Mi sento forte, vi bacerò tutti» (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Vaccini EPA/DAN HIMBRECHTS Un ricercatore in un laboratorio australiano della AstraZeneca, la prima a incappare in uno stop temporaneo nella sperimentazione del vaccino contro il CoronavirusNuovo stop nello sviluppo del vaccino contro il Coronavirus, stavolta per l’americana Johnson & Johnson che ha sospeso la sperimentazione dopo che uno dei volontari che partecipava allo studio si è ammalto per cause ancora in fase di verifica. Così come già accaduto al vaccino di Oxford della AstraZeneca, la Johnson & Johnson ha deciso di mettere in pausa la ricerca comunicando lo ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Vaccini EPA/DAN HIMBRECHTS Un ricercatore in un laboratorio australianoAstraZeneca, la prima a incappare in unotemporaneo nelladelcontro ilNuovonello sviluppo delcontro il, stavolta per l’americana Johnson & Johnson che ha sospeso ladopo che uno dei volontari che partecipava allo studio si è ammalto per cause ancora in fase di verifica. Così come già accaduto aldi OxfordAstraZeneca, la Johnson & Johnson ha deciso di mettere in pausa la ricerca comunicando lo ...

