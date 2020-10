Coronavirus | sindaco Gori | Più didattica a distanza per alleggerire mezzi di trasporto

(Di martedì 13 ottobre 2020) Bergamo, 13 ottobre 2020 -per le scuole superiori , in modo da poter ridurre la capienza massima suipubblici. È la proposta deldi Bergamo, Giorgio. "Le ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, sindaco #Khan, a #Londra nuova stretta inevitabile. 'Tutti gli indicatori lo suggeriscono' #ANSA… - Borderline_24 : #Locorotondo, positivi violano l’isolamento fiduciario. Il sindaco: “Non saranno applicati sconti”… - AgoraBlog2 : SANITÀ ?? Tutti negativi, per fortuna, i tamponi effettuati all'IISS Da Vinci... #martinafranca #Coronavirus - solops : Covid-19, positivo al Coronavirus il sindaco di Vinovo, Guerrini positivo al Coronavirus: “Solo qualche linea di fe… - lifesdream1 : RT @AgoraBlog2: ULTIM'ORA ?? Il Sindaco: «Se i fatti descritti dovessero essere accertati sarò io stesso a denunciare i soggetti presso l'au… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco

A pochi giorni dall’ordinanza che ha ridotto gli orari di apertura dello Spritz Bar di via Irnerio 10/A, il Sindaco di Bologna Virginio Merola ... in vigore per contenere il contagio del coronavirus.A riguardo il sindaco di Cabras Andrea Abis ... le integrazioni che recentemente sono state chieste ai nostri uffici. Entro due mesi circa, Covid-19 permettendo, dovremo riuscire a far partire tutte ...