Coronavirus | Sgarbi scatenato | «Conte ha rotto il c***» E giù una raffica di insulti video

E' un Vittorio Sgarbi più scatenato del solito quello che ai microfoni di Radio Radio, importante emittente romana, attacca il governo Conte sulle raccomandazioni all'utilizzo delle mascherine anche in casa e sulle nuove norme anti-Covid contenute nel Dpcm approvato ieri sera a Palazzo Chigi. "Basta, Conte ha rotto il c…., se la metta lui la mascherina in casa", attacca Sgarbi, che invita tutti alla prudenza ma ritiene che l'atteggiamento del governo, e le sue raccomandazioni tra il dittatoriale e il paternalistico, stiano ormai stancando la popolazione. Non è la prima volta che il parlamentare si scaglia contro le norme volute dall'esecutivo sul fronte del Covid.

