Coronavirus | Renzi sul Dpcm | “non si mette becco nelle case degli italiani | altrimenti è dittatura Se chiudiamo le scuole siamo un Paese finito”

"Non si mette il becco nelle case degli italiani, se no si arriva allo Stato di polizia. La delazione è la follia". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Fuori dal coro su Rete 4. "Non e' accettabile che si chiudano le scuole. Un Paese che chiude le scuole e' un Paese finito. Bisogna fare i tamponi. Non possiamo permetterci il lockdown o la gente muore di fame", ha aggiunto Renzi. "Stiamo affrontando una emergenza mondiale pazzesca, è pensabile che entro Natale arrivi il primo vaccino fatto da ricercatori italiani, e quindi l'Italia sta cercando di ...

L'intervento di Matteo Renzi durante le comunicazioni del premier Conte al Senato. Le dichiarazioni del leader di Italia Viva.

